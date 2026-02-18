Fue árbitro en la Liga BBVA MX y reveló una verdad del arbitraje del América que muchos querían saber

Club América es llamado uno de los 4 Grandes de la Liga BBVA MX, por lo que pesa el nombre, sobre todo para los silbantes mexicanos, ya que un error en el arbitraje podría costarles caro, pues así lo consideró un exárbitro, quien fue dado de baja de la FMF por dirigir un encuentro amateur durante la pandemia.

Adalid Maganda declaró que dirigir un partido de las Águilas o de los otros 3 Grandes pesa, pues no es lo mismo estar en un Clásico Nacional, que en este Clausura 2026 lo ganó Chivas, que en un encuentro de nula importancia. Debido a lo anterior, el nacido en Acapulco enfatizó que todos los reflectores se van hacia los silbantes, por lo que un error podría costarles una suspensión.

Adalid Maganda declaró que tener un arbitraje malo con el América los lleva a ser castigados.|Archivo TV Azteca

“Hay que recordar que se han vetado árbitros que han marcado mal una jugada, algún penal, alguna roja. Hay que recordar que en las [jugadas] divididas siempre se las dan a los mediáticos”, aseveró el exsilbante en entrevista para el portal Águilas Monumental.

TE PUEDE INTERESAR:



De la Liga BBVA MX a estar fuera del arbitraje

Maganda fue un árbitro mexicano que llegó a silbar partidos importantes en la Liga BBVA MX, pero a lo largo de su carrera estuvo envuelto en varias polémicas, que le costaron su trabajo al ser dado de baja por la Comisión de Arbitraje en 2021.

En ese entonces, Arturo Brizio, quien fungía como presidente de la comisión, informó que el “nazareno” fue dado de baja al no aprobar los exámenes médicos en 2 ocasiones. Aunado a ello, el haber silbado un partido amateur durante la pandemia, sin el consentimiento de la FMF.

Además, el guerrerense estuvo un año sin silbar, luego de acusar a Brizio de discriminación racial, aunque volvió en 2019.

Ahora, Adalid está alejado del arbitraje, aunque se encuentra inmiscuido en el deporte, ya que actualmente trabaja en la Dirección de la Unidad Deportiva Acapulco, en su ciudad natal.