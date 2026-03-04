Ellos son los hermanos que han disputado la Copa Mundial de la FIFA representando a países diferentes

A lo largo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA, han sido muchas las curiosidades que han sucedido, entre ellas las historias de hermanos que han representado a diferentes países, esto de acuerdo a los orígenes que tienen.

Cada día son más los casos de hermanos que han decidido representar a diferentes selecciones nacionales, en opción de muchos aficionados, el hermano menos talentoso, opta por el conjunto que le va a dar más minutos en el terreno de juego.

Hermanos que han representado a selecciones diferentes en los Mundiales

En los últimos años, uno de los casos más sonados es el de los hermanos Williams, Iñaki tuvo su llamado a la Selección de España en 2016, pero nunca volvió a ser llamada, por lo que años más tarde decidió presentar a Ghana, país de origen de sus padres, siendo seleccionado para el Mundial de Qatar 2022. Por su parte, Nico logró consolidarse rápidamente con la selección mayor de España, donde ya puede presumir una Nations League y una Eurocopa.

Otro caso que fue muy visto, es el de los hermanos Alcántara, Thiago nació en Italia, mientras que Rafinha en Brasil, aunque los dos crecieron en España y fueron llamados en las categorías inferiores. Al final, la vida le daría una sorpresa, Rafinha representó a la pentacampeona del mundo, mientras que Thiago eligió a la Roja.

Uno de los más polémicos fue el caso de los hermanos Boateng, los dos nacieron en Alemania, donde pasaron por las inferiores, Jerome Boateng siempre representó a la Selección Alemana, mientras que Kevin-Prince lo hizo hasta la sub-21.

Kevin-Prince tuvo una gran diferencia con Michael Ballack en un duelo de la Copa de Inglaterra, donde el capitán alemán salió lesionado y se perdió el Mundial del 2010, por lo que Boateng fue expulsado, situación que calificó como racismo, por lo que desde ese momento representó a Ghana.

