Posible reemplazo de Torrent en Rayados tiene 90 derrotas, pero tendría un sueldo de más de 100 millones

Rayados de Monterrey vive uno de los momentos más turbios y complicados de los últimos años luego de la salida del técnico español Doménec Torrent, quien fue despedido del club después de haber caído ante La Máquina de Cruz Azul en un duelo en donde su equipo ni siquiera metió las manos.

¿Rayados está obligado al título? | La Mesa Protagonistas

Tal situación obligó a la directiva a confirmar su cese y, a su vez, traer de vuelta a Nico Sánchez como el DT interino de la institución. Ante esta situación, desde la Sultana se habla de un técnico que es del gusto de Rayados pero que, sin embargo, registra casi 100 derrotas como entrenador.

Hernán Crespo, ¿el técnico con 90 derrotas que interesa a Rayados?

De acuerdo con información de El Futbolero, Rayados de Monterrey tendría en la mira a Hernán Crespo como su próximo DT en caso de que las cosas no funcionen del todo bien con Nico Sánchez, una de las últimas leyendas de la institución que se hará cargo de la misma durante los siguientes cotejos.

La fuente detalla que Hernán Crespo cuenta con un récord de 283 partidos, mismos en donde registra 131 victorias. Lo interesante en este apartado es que el argentino, según el portal antes mencionado, también tendría 90 derrotas, esto destacando que en su palmarés también registra una Copa Sudamericana y un Campeonato Paulista.

Del mismo modo, vale decir que el entrenador sudamericano también cuenta con experiencia en el Medio Oriente luego de sumar la Liga de Campeones de la AFC con el Al-Ain, así como una liga con el Al-Duhail. Por ende, pese a las derrotas su palmarés habría sido suficiente para convencer a la directiva regiomontana.

¿Cuánto cobraría Hernán Crespo si llega a Rayados?

Bolavip menciona que el salario para un entrenador élite puede superar los 170 mil dólares mensuales, por lo que la opción global sería la adquisición de Hernán Crespo a Rayados por una cantidad cercana a los 6 millones de dólares por un contrato de tres años, aunque esto son solo especulaciones.