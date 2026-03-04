Andrade vs Bandido en AEW; ¿cuándo y dónde será el combate de mexicanos?

Se trata, sin duda, de uno de los combates más esperados y llamativos que habrá en este primer semestre del año a nivel mundial. AEW ha tomado la decisión de seguir los consejos de la comunidad mexicana que sigue de cerca sus historias, por lo que ahora presentará un mano a mano entre Andrade y Bandido.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Andrade el Ídolo fue, hasta hace unos meses, uno de los rostros más conocidos de la WWE, por lo que desde su llegada a AEW ha destacado gracias a su fuerza y conexión con el público. Bandido, por su parte, ha sido designado por muchos expertos como uno de los mejores luchadores del mundo en la actualidad.

Bandido vs Andrade; ¿cuándo y dónde será el duelo de mexicanos en AEW?

Así como ocurre con WWE, AEW también cuenta con magnos eventos que distribuye a lo largo del año. Uno de estos es precisamente All Elite Wrestling Revolution, mismo en donde uno de los eventos principales será nada más y nada menos que el duelo entre Andrade y Bandido.

Te puede interesar: ¿Por qué Ferrari parte como favorito a ganar la F1 2026?

Te puede interesar: ¿Quién es el mejor jugador disponible en el Draft de la NFL?

Bandido ha consolidado una carrera por demás exitosa dentro del territorio norteamericano precisamente bajo las riendas de AEW, empresa en donde ha sido campeón mundial, en solitario y de parejas, por lo que, de cierta forma, tiene cierta ventaja respecto a Andrade El ídolo.

Dicho lo anterior, vale decir que El Ídolo y El Más Buscado se enfrentarán en uno de los eventos más destacados del wrestling el próximo domingo 15 de marzo en un duelo de pronósticos reservados pero que, sin duda, enfrentará a dos de los más técnicos en cuanto a estilo de lucha se refiere.

¿Por qué Andrade no pudo brillar en la WWE?

A diferencia de lo que ocurre en AEW en donde se ha convertido en uno de los rostros de la empresa, se dice que Andrade nunca pudo brillar en la WWE por el poco dominio del idioma inglés que tenía, esto pese a que, en el ring, era uno de los más cumplidores de todo el roster.