¿Cuántos goles le faltan a Lionel Messi para igualar la marca de Cristiano Ronaldo?

Lionel Messi tuvo un fin de semana espectacular dentro de la Jornada 2 de la MLS en la temporada 2026. Y es que, luego de ir cayendo por 2-0 frente al Orlando City, el Inter Miami, de la mano del argentino, vino de atrás para ganar 4-2 con un doblete incluido de La Pulga.

Las anotaciones de Lionel Messi no solo sirvieron para que la institución en turno lograra su primer triunfo de la temporada, sino que acercaron al seleccionado argentino a la marca de goles que ostenta Cristiano Ronaldo, el máximo goleador en la historia del futbol profesional.

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en comparación a Cristiano Ronaldo?

A lo largo de su historia como futbolista profesional, tanto a nivel clubes como selección, Lionel Messi suma un total de 898 anotaciones. Cabe decir que el sudamericano no es un centro delantero per sé, por lo que estos números lucen aún más impresionantes por esta razón.

Y si bien esta marca luce por demás espectacular, vale mencionar que aún se encuentra un poco lejos de los 965 goles que Cristiano Ronaldo suma en su etapa a nivel clubes (Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr), así como en su etapa en la Selección Portuguesa.

En otras palabras, a Lionel Messi le restan 67 anotaciones para igualar a Cristiano Ronaldo, al menos, en cuanto a número de goles se refiere. Eso sí, el astro argentino supera en asistencias al lusitano, pues en su carrera ya registra más de 400 pases a gol a nivel clubes y selección.

¿Quiénes son los máximos goleadores a nivel mundial?

Además de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se debe agregar a esta lista a jugadores activos que aún pueden sumar más tantos durante este año. Para muestra de ello están los 517 goles de Karim Benzema, los 500 de Harry Kane y las 465 dianas de Edinson Cavani, por citar algunos ejemplos.