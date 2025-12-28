Hijo de Jorge Campos entrena en las playas de Acapulco; ¿ya tiene algún equipo de futbol?

La leyenda viviente que se encuentra en todos lados, ahora apareció en las costas de su amado Acapulco, pero con una misión bastante especial. Y es que se viralizaron las imágenes de Jorge Campos entrenando a una persona particular… su hijo. Ante eso, obviamente se hizo la comparativa de cómo el arquero de Pumas y la Selección Azteca entrenaba en su juventud. He aquí los emotivos momentos vividos como familia en este periodo vacacional.

¿Cómo entrenó Jorge Campos a su hijo?

En el video en el que se ve a Jorge entrenando a su hijo, se percibe cómo la arena de la costa toma el protagonismo. Con lances de manera continua, el joven Kai le demuestra a su papá sus habilidades. El padre, orgulloso, lanza los balones para ver cómo el muchacho da su máximo esfuerzo mientras el mar también toma su lugar en la escena.

Tras dejar la arena como el colchón de las atajadas, toca retar a las olas de la costa mexicana. El experimentado arquero hace que su hijo batalle contra la fuerza del agua, lanzándole el esférico a contracorriente. Y por supuesto, la nostalgia del aficionado se hace presente al recordar cómo se curtió a una figura total del balompié mexicano.

Y justamente una de las situaciones que llamó la atención de los internautas fue que el hijo de su inmortalidad tenía puesta la playera de Nahuel Guzmán. Dicha situación generó bastantes comentarios, tomando en cuenta que el arquero de los Tigres es uno de los personajes más mencionados a lo largo de la campaña de la Liga BBVA MX.

¿El hijo de Jorge Campos aspira a ser profesional?

El ex futbolista profesional y analista de FUT Azteca decidió que su familia creciera en los Estados Unidos y por el momento se sabe que Kai Antonio Campos Raston se encuentra estudiando y practicando futbol en su escuela… también como arquero. Sin embargo, no hay indicios de jugar de manera profesional en el futuro.

Y es que la familia de Jorge nació con talento deportivo, pues su hija mayor (Andrea) se desempeña en al alto nivel del voleibol. Entonces, no sería raro que Kai destaque en el futuro, siguiendo los pasos de George Fields.