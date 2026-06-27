Himno de Colombia emociona hasta las lágrimas antes del duelo ante Portugal
La pasión colombiana se hizo sentir desde antes del silbatazo inicial. El Himno Nacional de Colombia fue entonado con una intensidad que puso la piel de gallina en un momento inolvidable de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
El Himno Nacional de Colombia regaló uno de los momentos más emotivos de la jornada previa al enfrentamiento contra Portugal en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Miles de aficionados acompañaron con orgullo a su selección en una interpretación cargada de pasión, identidad y emoción, creando una atmósfera espectacular antes de que comenzara uno de los partidos más esperados de la fase de grupos.