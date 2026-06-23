¡SE ENCHINA LA PIEL! El Himno de Colombia Retumba Antes del Partido
Miles de aficionados entonan con orgullo el Himno Nacional de Colombia mientras los jugadores se preparan para un partido crucial en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Un momento lleno de pasión, identidad y sentimiento que pone la piel de gallina antes del silbatazo inicial.
¡Un momento que emociona a todo un país! 🇨🇴🎶
El Himno Nacional de Colombia resuena con fuerza en el estadio antes del esperado enfrentamiento ante Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Jugadores, aficionados y millones de colombianos viven un instante cargado de orgullo, pasión y esperanza en busca de la gloria mundialista.