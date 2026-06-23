¡SE ENCHINA LA PIEL! El Himno de Colombia Retumba Antes del Partido

¡Un momento que emociona a todo un país! 🇨🇴🎶

El Himno Nacional de Colombia resuena con fuerza en el estadio antes del esperado enfrentamiento ante Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Jugadores, aficionados y millones de colombianos viven un instante cargado de orgullo, pasión y esperanza en busca de la gloria mundialista.

