¡Se eriza la piel! Así retumbó el Himno Nacional Mexicano previo al México vs Chequia | Mundial FIFA 2026
Un momento que une a millones de mexicanos. 🇲🇽🎶 La emoción se apoderó del estadio cuando jugadores y aficionados entonaron con orgullo el Himno Nacional Mexicano antes del duelo entre México y Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Una escena llena de pasión, identidad y sentimiento tricolor.
Piel de gallina en la previa del partido! 🇲🇽🔥
La afición mexicana y los jugadores del Tri protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al entonar con orgullo el Himno Nacional Mexicano antes del enfrentamiento contra Chequia.