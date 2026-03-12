Griffin Jax: del uniforme militar al montículo del Clásico Mundial

Representar a tu país siempre tiene un significado especial en el deporte, pero para el lanzador Griffin Jax el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tiene un valor aún más profundo. Su historia mezcla beisbol profesional, disciplina militar y una vida marcada por la perseverancia.

Durante el duelo del Grupo B entre Selección de Estados Unidos de béisbol y Selección de México de béisbol, disputado en Houston, Jax tuvo una aparición clave desde el bullpen. El relevista entró al montículo en la octava entrada después de que Matthew Boyd permitiera un jonrón de Jarren Durán y golpeara con una recta a Randy Arozarena.

La respuesta del pitcher fue inmediata. Logró que Alejandro Kirk conectara un roletazo para doble play, terminando con el ataque mexicano y manteniendo el control del juego que finalmente ganó Estados Unidos por 5-3.

Randy Arozarena, entregará todo por México en el Clásico Mundial de Beisbol

Un pelotero con raíces en la Fuerza Aérea

Mientras Jax caminaba hacia el dugout celebrando la jugada, un grupo muy especial lo ovacionaba desde las gradas: miembros del equipo de beisbol de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quienes habían comprado boletos para apoyarlo en el estadio. Y es que la historia del lanzador está profundamente ligada a esa institución.

En 2013, tras terminar la preparatoria, Jax decidió inscribirse en la academia militar, incluso cuando ya había sido seleccionado en el Draft de Grandes Ligas por los Phillies. La oportunidad de estudiar cerca de casa, jugar béisbol universitario de División I y recibir formación militar fue suficiente para tomar la decisión.

Después de algunos años de adaptación, su talento explotó en 2016. Ese año registró marca de 9-2, con una efectividad de 2.05 y 90 ponches en 15 juegos, números que lo llevaron a ser nombrado Co-Lanzador del Año de la Conferencia Mountain West.

Ese rendimiento llamó la atención de los Minnesota Twins, quienes lo seleccionaron en la tercera ronda del Draft de 2016.

Disciplina militar aplicada al beisbol

La carrera de Jax alcanzó un momento histórico en 2021 cuando llegó a las Grandes Ligas, convirtiéndose en el primer graduado de la Academia de la Fuerza Aérea en lograrlo. Para el lanzador, la formación militar fue clave para su desarrollo.

Uno de los principios que más lo marcó fue una frase que escuchó constantemente durante su formación: aceptar la adversidad. Ese aprendizaje, asegura, lo ayuda a lidiar con los altibajos del béisbol profesional.

Tras cumplir dos años de servicio activo, Jax se integró a la Reserva de la Fuerza Aérea en 2019, donde actualmente ostenta el rango de capitán. Hoy, cada vez que se pone el uniforme de Estados Unidos en el Clásico Mundial, siente que está representando algo más grande que el deporte. Quizá ya no use el uniforme militar todos los días, pero para Griffin Jax lanzar por su país sigue siendo lo más parecido a servirlo.

