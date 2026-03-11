La ecuación que define el futuro de México en el Clásico Mundial de Beisbol

México está a un paso de volver a instalarse entre los mejores del Clásico Mundial de Beisbol 2026, pero el camino hacia los Cuartos de Final todavía pasa por una última prueba que puede cambiar todo.

Después de la derrota ante Estados Unidos por 5-3, la novena mexicana quedó con marca de 2-1, mientras que el equipo estadounidense cerró su participación en la fase de grupos con récord de 3-1 tras caer frente a Italia. Ese resultado dejó un escenario inesperado: todo se definirá en el duelo entre México e Italia.

El equipo dirigido por Benjamín Gil tiene el destino en sus manos. Ganar significa avanzar. Pero el béisbol, como casi siempre en este torneo, guarda un giro adicional que podría alterar el orden final del grupo.

La victoria es obligatoria para México

El panorama es sencillo en apariencia: México necesita vencer a Italia para asegurar su presencia en la siguiente ronda.

Si la novena mexicana logra el triunfo, se producirá un empate triple en la cima del Pool B, con México, Italia y Estados Unidos con récord de 3-1.

En ese escenario ninguno de los equipos tendría ventaja directa sobre los otros, por lo que el torneo recurre a un sistema específico para definir posiciones.

El criterio de desempate para definir el grupo

Cuando tres equipos terminan empatados en la cima del grupo, el reglmento del Clásico Mundial de Beisbol establece un criterio particular para romper la igualdad.

La clasificación se define mediante una proporción entre carreras permitidas y outs defensivos registrados en los partidos disputados entre los equipos involucrados.

En términos simples: cuantas menos carreras haya permitido un equipo por cada out conseguido, mejor será su posición en el grupo.

Por eso el juego frente a Italia no solo se trata de ganar. También se trata de cómo se gana.

Si México consigue la victoria permitiendo cuatro carreras o menos, la selección mexicana terminaría como líder del grupo e Italia avanzaría como segundo.

Otro escenario aparece si el equipo azteca gana anotando cinco o más carreras y permitiendo cinco o menos. En ese caso, Estados Unidos sería el segundo clasificado junto con México.

La única situación que cambiaría la posición del Tri sería una victoria permitiendo seis carreras o más, lo que colocaría a México en el segundo lugar del grupo, con Estados Unidos como líder.