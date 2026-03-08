Este es el historial de citas con modelos de este jugador; empezó tras confirmarse su divorcio

Aunque la vida personal de los futbolistas es perseguida de manera mediática, algunos logran escapar bastante bien de lo que ocurre en su aspecto privado. Sin embargo, el tema extra cancha persigue al defensor del Newcastle. Se indica que Kieran Trippier, jugador de selección nacional, fue visto de nueva cuenta (no es la primera vez que ocurre) con una modelo de la plataforma azul para adultos.

¿Este jugador tiene historial de salir con modelos?

Como se comentaba desde el inicio, cada futbolista es libre de hacer lo que quieran con sus vidas, pero esta estrella inglesa ha tenido a la prensa inglesa encima por sus constantes situaciones maritales y extramaritales. La más reciente de ellas fue cuando le vieron con una modelo de OnlyFans, quien es 14 años menor que él. Kehlani Webster produce contenido erótico para la plataforma mencionada y además es bailarina en un club de esa índole.

Además de ese caso, en el pasado se le vio festejando en Ibiza con famosas como Chloe Ferry y Sienna Day en distintas ocasiones. Esta última también es bailarina de pole dance y es participante de la plataforma de contenido exclusivo y sitios web para adultos. Esta situación es la forma como se indica que Trippier ha llevado su separación matrimonial… concretada de manera pública en junio de 2025.

Aunque no hay confirmación, parece que el defensivo de Las Urracas ha llevado su vida sentimental de esta forma, pues en 2024 se filtraron unas imágenes de él celebrando con una trabajadora de Call Center de 27 años. Dicha situación, pudo ser la gota que derramó el vaso para que su exesposa lo dejara y se llevara a sus hijos.

¿Por qué terminó la vida matrimonial de este jugador inglés?

Pese a que los reportes de la prensa europea tienen evidencias de material donde el jugador vive como soltero, el divorcio o inicio de este se dio antes. Se indica que Charlotte se mudó con los tres hijos de la pareja a un sitio a 320 kilómetros de distancia de donde estaba su mansión de 5 millones de dólares. Es decir, comenzó de nuevo tras un quiebre de matrimonio iniciado en 2016.