Celebración en Italia deja muerto y heridos

Roma, Italia. Las celebraciones por el triunfo de la selección de Italia ante Inglaterra para ganar la Eurocopa 2020 tuvieron como resultado un muerto y varios heridos, algunos de gravedad en el territorio itálico.

Un accidente de tránsito de un hombre de 22 años cuando se dirigía al centro de la ciudad para unirse a los festejos de la victoria dejó como resultado el fallecimiento del conductor en Sicilia, señaló la policía.

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En Milán 15 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, en una fiesta que terminó en una gran bronca después del partido. Un hombre perdió tres dedos al explotarle un artefacto pirotécnico en la mano.

En un pueblo cercano a la ciudad sureña de Foggia, Un pistolero aprovechó el caos de las calles para matar a tiros a una persona entre la multitud antes de escapar en una moto.

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La sobrina de la víctima, de seis años, también resultó herida en el ataque y se encuentra en estado "muy grave", según los medios de comunicación.

La selección de Italia ganó el campeonato por primera vez desde 1968, con una victoria en la serie de penaltis por 3-2 en el Estadio de Wembley, después de que los equipos hubieran empatado 1-1 en tiempo extra.

Gianluigi Donnarumma,el héroe de los italianos

El arquero italiano Gianluigi Donnarumma fue el héroe de los italianos en los penaltis, mientras que los suplentes Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka no lograron convertir desde el punto del penal para Inglaterra.

Luke Shaw había marcado el gol más rápido en una final de la Eurocopa para poner a Inglaterra por delante a los 2 minutos de partido. Harry Kane dio un pase a Kieran Trippier por la derecha y su centro fue conectado por el lateral izquierdo para poner el 1-0.

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Pero Leonardo Bonucci empató a los 67 minutos al conectar un rechazo al poste del portero inglés Jordan Pickford tras un cabezazo de Marco Verratti.

Inglaterra sigue sin ganar un gran trofeo desde 1966.

