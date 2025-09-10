Una leyenda de Cruz Azul sorprende y abre la puerta para un regreso inesperado

Cruz Azul vive un presente de protagonismo en la Liga MX, con un plantel sólido, un rumbo claro y una directiva encabezada por Iván Alonso que devolvió la estabilidad a La Noria. Pero en medio de este buen momento, el nombre de una leyenda volvió a aparecer en escena: Óscar “Conejo” Pérez.

El mítico portero, campeón con La Máquina como jugador y con pasado reciente en la dirección deportiva, no cerró la puerta a un eventual regreso al club de sus amores. Aunque hoy ocupa el cargo de director del Instituto Hidalguense de Fútbol, el exarquero reconoció que le gustaría tener otra oportunidad con Cruz Azul en un futuro.

Gran homenaje al Conejo Perez

El Conejo no descarta volver

Durante su gestión en 2023 como directivo, Pérez intentó construir un proyecto competitivo, pero los resultados no acompañaron y terminó saliendo del cargo. Ahora, en un momento distinto de su carrera, se mostró abierto a la posibilidad de un segundo ciclo en La Noria.

Su mensaje fue claro: su pasión por el fútbol sigue intacta y lo aprendido en estos años lo prepara mejor para lo que venga. Además, aprovechó para elogiar el trabajo actual en Cruz Azul, destacando el plantel armado bajo la gestión de Alonso y el nivel del equipo en este Apertura 2025.

“Cruz Azul siempre va a ser protagonista… hoy tienen un plantel vasto y candidato al campeonato”, señaló con convicción, en entrevista para Grupo Milenio.

Iván Alonso y los números que avalan su gestión

Desde que tomó el relevo de Pérez en 2024, Iván Alonso ha marcado diferencia. En 58 partidos al frente de la dirección deportiva, Cruz Azul ha conseguido 37 victorias, 14 empates y solo 7 derrotas, para una efectividad del 72%. Bajo su mando, el equipo alcanzó una final, dos semifinales y conquistó la Concachampions 2025.

Ese presente brillante hace que el posible regreso del Conejo no se vea como una urgencia, sino como un deseo a futuro. Sin embargo, el simple hecho de que una figura tan respetada lo plantee mantiene viva la intriga entre la afición celeste.