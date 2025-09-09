Está en el mejor momento de su carrera y celebró quedarse en Cruz Azul en lugar de irse al Inter Miami

deportes
El futbolista de Cruz Azul estuvo a punto de marcharse a la MLS en este mercado de fichajes, por lo que ahora el club celeste lo premiará por quedarse

José Alejandro
Liga MX
Gonzalo Piovi estuvo cerca de irse a la MLS con Inter Miami, luego de que Lionel Messi le hablara para invitarlo al proyecto. Sin embargo, el fichaje del defensa central se trabó y se vino para abajo por una razón . Por lo anterior, el argentino permanecerá muchos años más en Cruz Azul, pues en próximos días se dará a conocer una renovación.

De acuerdo con diferentes fuentes, Piovi firmará el miércoles 10 de septiembre una extensión de contrato que lo mantendrá ligado al conjunto de la Noria durante 3 años más, pues tendrá vigencia hasta en 2028, a fin de que el argentino tenga un futuro asegurado tanto para él como su familia, la cual es aficionada de Cruz Azul, pues recientemente celebró el cumpleaños de su hija con temática del club celeste .

Gonzalo Piovi se quedará en Cruz Azul por 3 años más, según diferentes fuentes

Gonzalo, quien cumplió años el lunes 8 de septiembre, celebró a lo grande quedarse en Cruz Azul por más tiempo, contrato que le ofreció la directiva a fin de blindar uno de sus jugadores referentes, pues ya se comprobó que es el fruto del deseo de varios equipos, no solo de la Liga BBVA MX, sino también del extranjero.

Así marcha Gonzalo Piovi desde su llegada hasta la actualidad con Cruz Azul

Gonzalo Piovi llegó a Cruz Azul a principios de 2024, proveniente del Racing de Argentina. Desde entonces, el defensa central suma 3 temporadas con la Máquina, disputando 78 partidos, en los cuales en 75 saltó a la cancha como titular, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer.

Piovi fue pieza fundamental del club en la obtención de la Concachampions 2025 y en este Apertura apunta a hacer lo mismo, pues en 7 jornadas disputadas suma 2 asistencias y el mismo número de tarjetas amarillas. Cabe mencionar que el argentino aún no marca en el futbol mexicano.

Cruz Azul
