Cruz Azul ya tiene clara su próxima estrategia para tener la plantilla perfecta: Larcamón no se detendrá

En Cruz Azul saben que si quieren volver a ser campeones de la Liga BBVA MX se tienen que reforzar de gran manera. Uno de las posiciones que han buscado desde que inició el Apertura 2025 es en la delantera. Tras la lesión de Ángel Sepúlveda y la baja de juego de Gabriel Fernández, Nicolás Larcamón está urgido de un goleador. En el reciente torneo, el Cruz Azul es tercero de la general y solamente está por debajo del Monterrey y el América.

Las opciones de La Máquina para reforzarse al ataque en este momento son pocas. Después de que Luka Jović se negara a venir a México para jugar con el Cruz Azul, los cementaros buscaron desesperados, pero no encontraron. Su marco se cierra en estos momentos a la MLS, la Liga de Expansión o algún futbolista que milite en Arabia o esté libre. El objetivo es claro y la obsesión necesaria para reforzar la delantera.

Getty Images Ángel Sepúlveda fue a entrenar a las instalaciones de Cruz Azul durante el parón

“Actualmente el futbolista ya se encuentra realizando trabajos de recuperación con los especialistas de la Institución, no obstante, el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, fue el mensaje que publicó Cruz Azul a sus redes sociales para dar conocer la gravedad de la lesión de Ángel Sepúlveda.

Las opciones que Cruz Azul tiene en el mercado

Hasta el momento han sonado algunos nombre que ya militaron en la Liga BBVA MX y que serían posibles refuerzos para el Cruz Azul. El que hasta el momento es el rumor más grande es el de Brandon Vázquez, quien jugó en el Monterrey y actualmente milita en la MLS. Daniel Ríos, ex de Chivas también está en el radar. A quien desde hace varios torneos lo han buscado y se les ha negado es Julián Quiñones. El mexicocolombiano decidió irse a Arabia, pero el sueño mundialista lo podría hacer regresar.

La Máquina se ve las caras ante el Pachuca, tras el regreso de la Liga BBVA MX por el parón de la Fecha FIFA de septiembre. Posteriormente enfrenta a Juárez y luego al Querétaro. Cierra septiembre con el encuentro ante los Xolos, correspondiente a la Jornada 11.