HISTÓRICO: Lamine Yamal rompe récord que le pertenecía a Giovani dos Santos desde hace 18 años

Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven en la historia del FC Barcelona en marcar un hat-trick en LaLiga. El extremo alcanzó la marca con 18 años, superando el registro que permanecía vigente desde 2008.

El nuevo récord se concretó el 28 de febrero de 2026, en la victoria 4-1 del Barcelona frente al Villarreal, duelo correspondiente a la Jornada 25 de la temporada 2025-26. El partido se disputó en el Spotify Camp Nou, donde Yamal anotó sus tres goles en los minutos 28, 50 y 69, completando su primer triplete en el futbol profesional y saliendo de cambio tras su tercera anotación.

Comparación con el récord de Giovani dos Santos en 2008

El récord anterior pertenecía a Giovani dos Santos, quien logró un hat-trick el 17 de mayo de 2008 en el triunfo 5-3 del Barcelona ante el Real Murcia, en la Nueva Condomina. En aquel encuentro, correspondiente a la última jornada de la temporada 2007-08, el atacante mexicano tenía 19 años y 6 días.

Aquel partido marcó además la despedida de dos Santos con el club catalán antes de su traspaso al futbol inglés. Su triplete se mantuvo como el registro de mayor precocidad del Barcelona en la competición doméstica durante casi 18 años.

Con 18 años cumplidos al momento de su actuación frente a Villarreal, Yamal rebajó la marca anterior por una diferencia cercana a un año, estableciendo un nuevo estándar de edad mínima para esta estadística dentro del club en LaLiga.

El registro de Yamal se agrega a otras marcas que ha conseguido desde su debut con el primer equipo. En esta ocasión, el dato tiene un peso especial porque actualiza la lista oficial de los goleadores más jóvenes del Barcelona en la Primera División de España.

Además, el extremo se ha convertido en un referente a temprana edad, no solo por este récord, sino por los títulos y reconocimientos que ha acumulado en el inicio de su carrera profesional.