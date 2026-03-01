ÚLTIMA HORA: Finalissima entre Argentina y España es SUSPENDIDA

La Finalissima 2026 entre la Selección de Argentina y el combinado español quedó suspendida debido a los ataques de Irán a los países del mundo árabe. Esto incluye a Qatar, lugar en el que se iba a disputar el compromiso el 27 de marzo entre el monarca de la Copa América y el mandamás de la Eurocopa.

A través de un comunicado oficial se dio a conocer la noticia del aplazamiento de todos los eventos deportivos que se llevarían a cabo en suelo qatarí: “La Asociación de Fútbol de Catar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto a partir de hoy y hasta nuevo aviso. Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la Asociación“., menciona el escrito.

Cabe recordar que, el partido se iba a llevar a cabo en el Estadio Lusail, recinto en el que la Argentina de Lionel Messi venció a Francia para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2022. Con esta noticia, tanto los pupilos de Lionel Scaloni, como los dirigidos por Luis de la Fuente estarán atentos a los próximas noticias y el cotejo se podría realizar en otra latitud del mundo con una fecha distinta.

España vs Egipto; también en duda

Además de la Finalissima entre dos de las selecciones más potentes del mundo, el combinado ibérico también tenía programado un encuentro ante su similar de Egipto el próximo 30 de marzo. Este cotejo serviría para ambos como preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de igual modo, se iba a llevar a cabo en el Estadio mundialista de Lusail en Qatar.