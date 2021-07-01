Toros sacan los cuernos y vencen a Diablos para llevarse la serie

En el tercer duelo de la serie entre los Toros de Tijuana y los Diablos Rojos, los fronterizos bufaron y vencieron 1-0 a los capitalinos para ganarla 2-1, luego de caer en el primer juego el pasado martes.

Fue un duelazo de pitcheo entre ambas franquicias, el único que dudó fue el pitcher de los pingos, Alemao Hernández, quien permitió el hit de Efren Navarro para llevar a la registradora a Junior Lake y ponerse arriba en el marcador desde la primera entrada, ventaja que nunca perdieron.

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El triunfo fue para Horacio Ramírez, el serpentinero de los Toros trabajó ocho entradas completas en las que apenas recibió tres hits y ponchó a tres rivales. Por su parte, Hernández, tuvo seis rollos y dos tercios, con cinco hits, la carrera del descalabro, otorgó dos bases por bolas y ponchó a cinco rivales, para sumar su primer descalabro de la temporada (3-1).

El salvamento fue para Fernando Rodney, decimoprimero de la campaña, con un hit permitido y una base por bolas, que le dio a Japhet Amador de forma intencional y terminar con el peligro latente del Gigante de Mulegé.

Con una duración de 2 horas y 25 minutos, se consiguió la marca del juego más rápido en la historia del Estadio Alfredo Harp Helú.

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Mariachis de Guadalajara vs Diablos Rojos del México

Para el fin de semana, los Escarlatas se quedarán en casa para medirse a los Mariachis de Guadalajara, franquicia que se encuentra en el primer lugar de la Zona Norte. Sobre la lomita estará Luis Iván Rodríguez por parte de los Diablos, mientras que los de la perla tapatía usarán al japonés Masaru Nakamura, que está invicto en la Temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol, con cinco victorias.