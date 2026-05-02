¿A qué hora empieza Benavidez vs Zurdo Ramírez? Horario para ver en TV Abierta por TV Azteca la pelea de peso crucero

Este sábado 2 de mayo del 2026, se enfrentan David “El Monstruo” Benavidez vs Gilberto “Zurdo” Ramírez, una de las peleas más esperadas por los aficionados del box. La pelea será en el ring del T-Mobile Arena en Las Vegas y se espera un combate lleno de emociones ante 20 mil espectadores en el recinto.

Hora en la que pelean David “El Monstruo” Benavidez vs Gilberto “Zurdo” Ramírez

La pelea David “El Monstruo” Benavidez vs Gilberto “Zurdo” Ramírez es la principal de la cartelera por lo que será la última de la noche. Se tiene previsto que entre las 21:00 y 21:30 horas tiempo del centro de México salgan los boxeadores mexicanos rumbo al ring. Aunque podría tener ciertos cambios de horario dependiendo de la duración de los enfrentamientos previos.

En caso de que duren poco las anteriores peleas, se podrían enfrentar antes del tiempo estimado. La cartelera está programada para iniciar alrededor de las 18:00 horas tiempo del centro de México.



David “El Monstruo” Benavidez vs Gilberto “Zurdo” Ramírez

Fecha: sábado 2 de mayo del 2026

Lugar: T-Mobile Arena de Las Vegas

Capacidad: 20 mil espectadores

¿Dónde ver la pelea de Benavidez vs Zurdo Ramírez EN VIVO y GRATIS?

El enfrentamiento de Benavidez vs Zurdo Ramírez lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y la app y sitio web de TV Azteca Deportes con todo el equipo de Box Azteca.

La transmisión de la pelea arranca al finalizar el Tigres vs Chivas, juego de ida de los Cuartos de Final.