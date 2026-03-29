HORA EXACTA para ver Chivas vs Atlas, Clásico Tapatío amistoso en Los Ángeles

La Fecha FIFA es sinónimo de partidos amistosos de los clubes de la Liga MX en los Estados Unidos y ésta no es la excepción. Los Rojinegros del Atlas y las Chivas del Guadalajara pactaron un Clásico Tapatío de cáracter amistoso en Los Angeles en busca de no perder ritmo ni sensaciones en pleno Torneo Clausura 2026, en el cual ambos conjuntos están en zona de liguilla tras 12 fechas disputadas.

Los pupilos de Gabriel Milito llegan como superlíderes del certamen con 10 triunfos y un futbol llamativo que ha enamorado a propios y extraños. Por otro lado, el cuadro de la Academia de la mano de Diego Cocca ha recuperado ese 'A lo Atlas' en su ADN y se mantiene como sexto lugar de la general con el objetivo de meterse a la liguilla.

Fecha y hora exacta

El Clásico Tapatío en esta Fecha FIFA se llevará a cabo en el BMO de Los Angeles, California este domingo 29 de marzo a las 6:00 pm (hora de la Ciudad de México) en el cual, el cuadro rojiblanco probará a sus 'suplentes' debido a las bajas que tiene por Selección Mexicana. Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González tuvieron minutos ante Portugal. Por otro lado, Camilo Vargas se encuentra en la concentración de la Selección de Colombia, nación que hoy tendrá un duro choque ante su similar de Francia.

Últimos cinco resultados del Clásico Tapatío

Atlas 1-2 Chivas

Chivas 4-1 Atlas

Atlas 1-1 Chivas

Chivas 1-2 Atlas

México vs Bélgica por TV Azteca Deportes