TV Azteca transmitirá México vs Bélgica EN VIVO rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT, México enfrentará a Bélgica en un partido de preparación que se disputará en Soldier Field, en Chicago, como parte de su calendario previo a la justa mundialista. Este encuentro representa una nueva oportunidad para que el conjunto nacional mida su nivel ante un rival europeo de jerarquía.

Tras la reinauguración del Estadio Banorte, donde México empató sin anotaciones frente a Portugal, el compromiso dejó sensaciones importantes. El duelo significó una prueba de fuego tanto para la selección como para el inmueble de la Ciudad de México, que hará historia al convertirse en el primer estadio en recibir tres Copas del Mundo.

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En ese encuentro, los dirigidos por Javier Aguirre mostraron orden táctico y solidez defensiva, a pesar de las grandes figuras con las que contaba la selección de Portugal. El funcionamiento colectivo permitió contener los intentos ofensivos del rival y mantener el arco en cero, en un partido que exigió concentración durante los 90 minutos.

Ahora, el combinado nacional se enfrentará a un nuevo examen previo al Mundial, esta vez ante Bélgica, una selección que destaca por su intensidad y calidad individual. El conjunto europeo buscará imponer condiciones desde los primeros minutos, lo que obligará a México a sostener el nivel mostrado y afinar detalles en su funcionamiento de cara al inicio de la Copa del Mundo.

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Fecha y hora del México vs Bélgica partido de preparacion de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM por TV Azteca

El partido amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM entre México y Portugal se jugará el martes 31 de marzo de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de TV Azteca por television abierta en el Canal 7 y sus por Azetca deportes en las plataformas digitales (Sitio web y App oficial), con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García, Zague y Jorge Campos.



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