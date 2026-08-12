HORA EXACTA para ver el PSG vs Aston Vila, partido de la Supercopa de Europa

El campeón de la Champions League París Saint Germain y el monarca de la UEFA Europa League Aston Villa, por fin se encontarán en el duelo que define al equipo que llevará a sus vitrinas la Supercopa de Europa, duelo que se pronostica altamente competitivo.

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Este compromiso sucede aún en pretemporada, por lo que quizás no se vea a los equipos en su máximo esplendor, pero buscarán mostrar lo mejor a su alcance para tener el primer título de este nuevo año futbolístico.

El enfrentamiento que sucederá en la Arena Red Bull, de Salzburgo, Austria, será la cancha neutral en la que el poderoso bicampeón de Europa mida fuerzas ante el Aston Villa que querrá dar un golpe midiéndose ante el equipo que en el papel es el favorito para salir victorioso.

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La hora, fecha y sede de la FINAL de la Supercopa de Europa PSG vs Aston Villa

El encuentro del PSG ante el Aston Villa, sucederá este miércoles 12 de agosto en la Arena Red Bull. El horario oficial de arranque de partido está marcado a la 1:00 de la tarde tiempo del centro de México.

El valor del PSG vs el valor del Aston Villa previo al partido de Supercopa de Europa

De acuerdo a estimaciones, el valor del PSG para este 2026, podría rondar los mil 209 millones de euros, teniendo entre sus jugadores más valiosos en la cancha y por ende en la parte monetaria a Dembelé, quien tendría un valor de 100 millones de euros.

En tanto que el Aston Villa, de la Premier League tendría un valor que ronda los 500 millones de euros, es decir una nómina muy por debajo de su rival de este 12 de agosto.

El favorito de la IA para ganar el partido de PSG vs Aston Villa de este 12 de agosto

Los modelos predictivos que analizan datos, estadísticas, antecedentes y más, colocan con un 45 por ciento de probabilidades de que gane el PSG; el Aston Villa por su parte tiene un 29 por ciento de vencer.

Además en la previa destaca el factor de que en las últimas siete ediciones, el título se decide en favor del campeón de Champions, que en este caso es el PSG. El equipo parisino además es el último monarca, tras haber vencido a Tottenham el año pasado en tanda de penales.