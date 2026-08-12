Gilberto Mora puede jugar los Juegos Olímpicos 2028 pero antes debe ser autorizado por estas personas

Gilberto Mora —que saldría a Europa— aparece como una de las opciones que podría tener la Selección Mexicana para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El futbolista ya ha jugado la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a pesar de su corta edad. Su crecimiento durante los últimos meses lo convirtió en un nombre que genera expectativa, pero antes debe ser autorizado.

La presencia de Morita en la competencia todavía no está asegurada. Andrés Lillini explicó que la decisión no dependerá directamente de la Selección Sub-23, ya que Mora forma parte del proceso de la Selección Mayor. Además, habrá que considerar su situación a nivel de clubes, especialmente si concreta un posible salto al futbol europeo.

Gilberto Mora, jugador de México|Crédito: @Xolos / X

La Selección Mayor tendrá la última palabra

Lillini fue claro al explicar que el futuro de Gilberto Mora en los Juegos Olímpicos dependerá de las decisiones que tome Rafa Márquez. El directivo señaló que el futbolista ya pertenece a ese proceso y que también será necesario evaluar su carga física después de disputar competencias internacionales durante los últimos años.

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El directivo también remarcó que no buscan desgastar al jugador solamente por tenerlo disponible para un torneo, por lo que su bienestar será un factor importante antes de definir una eventual convocatoria. Es decir, antes debe de ser autorizado.

Gilberto Mora recibió una sorpresa por parte de Xolos de Tijuana|Crédito: @Xolos / X

Gilberto Mora también dependerá de su próximo club

Otro punto importante será el futuro profesional de Mora. El futbolista está cerca de cumplir 18 años y podría dar el salto al futbol europeo, por lo que su participación en Los Ángeles 2028 también dependería de la postura del club que tenga sus derechos en ese momento.

Todavía faltan dos años para los Juegos Olímpicos y muchas cosas pueden cambiar. Por ahora, Gilberto Mora aparece como una opción para Eduardo Arce, pero su convocatoria tendrá que ser autorizada por la Selección Mayor y posteriormente dependerá de la disponibilidad que le otorgue su equipo.

Eso sí, por su edad podría jugar hasta dos JJ.OO., el primero a sus 19 años y el segundo a sus 23 años. De todos modos, primero Morita deberá ser autorizado por quienes corresponda.

