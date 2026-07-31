OFICIAL: Los mexicanos que participarán HOY viernes 31 de julio, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La delegación mexicana se prepara para un viernes lleno de emociones este 31 de julio, en la continuación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Los atletas nacionales tendrán una agenda deportiva ininterrumpida desde tempranas horas, buscando asegurar finales y sumar más preseas al medallero nacional.

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Natación, Lucha y Voleibol de Playa abren la actividad

La jornada arranca con fuerza en múltiples frentes. En natación, exponentes como Celia Pulido, Marcus Reyes y Byanca Rodríguez saltarán a la alberca en las preliminares matutinas, buscando su pase a las finales vespertinas.

Simultáneamente, las duplas de voleibol de playa, tanto femenil con Abril Flores y Susana Torres, como varonil con Carlos Ayala e Inés Vargas, entrarán en acción. A la par, el equipo de bolos y los especialistas en lucha libre, encabezados por Austin Gomez y Lázaro Iturriza, comenzarán sus respectivas rondas eliminatorias.

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Partidos de México en deportes de conjunto y Raquetbol

Los deportes de equipo también serán grandes protagonistas del día. La selección varonil de hockey sobre césped se medirá ante su similar de Brasil, mientras que en balonmano el combinado tricolor enfrentará a Venezuela.

Por su parte, la escuadra femenil de baloncesto tendrá un duro compromiso en la duela contra Panamá. En paralelo, el equipo mexicano de raquetbol, con estrellas como Rodrigo Montoya y Montserrat Mejía, buscará imponer su autoridad.

Además de ser un duelo clave donde ambos equipos podrían asegurar su clasificación a la siguiente ronda, el partido entre la Selección Mexicana Femenil Sub-23 y Colombia por la segunda fecha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 promete sacar chispas. El Tri quiere seguir imponiendo su presencia y consolidar su buen momento en el torneo.

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Clavados y Patinaje de Velocidad para el cierre del día

Para culminar la cartelera deportiva, el complejo acuático verá brillar a los clavadistas Osmar Olvera, Juan Celaya, Rut Páez y Zyanya Parra. Finalmente, por la tarde, la velocidad sobre ruedas cerrará la jornada con Valentina Letelier y Carlos Monsivais en patinaje. Será, sin duda, un día clave para las aspiraciones del deporte nacional.

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