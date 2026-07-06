HORA EXACTA para VER Estados Unidos vs Bélgica, juego de los octavos de Final del Mundial 2026

Este lunes, Bélgica y Estados Unidos jugarán en el Estadio de Seattle en los octavos de final de la justa futbolística más importante del mudo. Es un partido clave porque los estadounidenses son el único país anfitrión que sigue vivo en el Mundial 2026 tras la eliminacion de México y Canadá.

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Estados Unidos llega muy motivado tras vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina, con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman. Fue su primera victoria en estas rondas eliminatorias desde hace más de veinte años.

Bélgica la tuvo más difícil para clasificar, en su último partido contra Senegal, empezaron perdiendo y tuvieron que esforzarse al máximo para remontar. Al final, lograron ganar 3-2 en un juego de mucha tensión. En el papel, hoy nos espera un duelo muy parejo donde Estados Unidos intentará aprovechar el apoyo de toda su afición desde la capital del país.

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Hora EXACTA para VER EN VIVO y GRATIS Estados Unidos vs Bélgica

El partido de los octavos de final del Mundial 2026 está programado para iniciar a las 18:00 (hora del centro de México) desde la cancha del Estadio Seattle, donde Estados Unidos tratará de hacer la hazaña y avanzar a los cuartos de final. Podrás seguir las mejores acciones minuto a minuto de este partido desde el sitio web y la app oficial de Azteca Deportes.

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