ÚLTIMA HORA: Jugador EXPULSADO en partido anterior SÍ podrá jugar en los octavos de final del Mundial 2026

El delantero de la Selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, estará completamente disponible para disputar el partido de octavos de final contra Bélgica este lunes en el Estadio Seattle. Esto se confirma a pesar de que el atacante recibió una tarjeta roja directa en el reciente duelo de dieciseisavos de final frente a Bosnia y Herzegovina.

La resolución oficial se da luego de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA determinara aplicar el Artículo 27 de su código disciplinario. Esta normativa específica permite que el órgano rector deje una sanción deportiva en suspenso. Como resultado del fallo, a Balogun se le impuso un periodo de libertad condicional estatutaria de un año.

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¿Qué dice el Artículo 27 del código disciplinario de la FIFA?

En términos prácticos, el castigo de un partido de suspensión no se anula, sino que queda temporalmente congelado. Si el jugador estadounidense llega a cometer una infracción de gravedad similar durante los próximos 12 meses, la suspensión original se reactivará de manera inmediata y se sumará a cualquier nueva penalización que reciba en el futuro.

La expulsión original se produjo al minuto 64 del encuentro anterior. Tras una revisión en el monitor del VAR, el árbitro central decidió mostrar la tarjeta roja por un contacto sobre el defensor Tarik Muharemović.

Con esta confirmación legal, basada estrictamente en el reglamento vigente del torneo, el cuerpo técnico de Mauricio Pochettino recupera a su referente en ataque para buscar el pase a la siguiente ronda, definiendo el panorama de cara a uno de los cruces más importantes de esta fase eliminatoria.

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¿Cuándo se juega el Estados Unidos vs Bélgica?

El esperado partido de los octavos de final del Mundial 2026 entre las selecciones de Estados Unidos y Bélgica se llevará a cabo este lunes 6 de julio.

El escenario para este choque de eliminación directa será el Estadio Seattle, en Washington. El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

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