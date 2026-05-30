La hora exacta para ver México vs Australia partido amistoso en California rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Hoy sábado 30 de mayo del 2026, se enfrentan México vs Australia en un partido amistoso de preparación para ambos equipos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y aquí te decimos la hora exacta en la que inicia el encuentro para que lo puedas ver totalmente EN VIVO y GRATIS

Hora exacta para ver el México vs Australia

El encuentro de México vs Australia inicia en punto de las 20:05 horas tiempo del centro de México. El juego se disputa en el Estadio Rose Bowl.



México vs Australia

Hora exacta: 20:05 horas tiempo del centro de México

Dónde: Estadio Rose Bowl

¡#HoyJugamos en el Rose Bowl!🏟️🌹 La #ÚltimaEscala para el 11 de Junio continúa y nuestra siguiente prueba es contra Australia.🇦🇺#SomosMéxico🇲🇽@PoweradeMx |POWERADE es una marca registrada de The Coca-Cola Company. D.R. ©️ The Coca-Cola Company. 2026

*Publicidad para México* pic.twitter.com/94dMiE1ovo — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 30, 2026

Así puedes ver el México vs Australia

El México vs Australia lo podrás ver totalmente en vivo y gratis por Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes por la página web y su app. El partido tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Carlos "Warrior" Guerrero y David Medrano.

Juntos te llevarán el mejor análisis y sobre todo la mejor narración del encuentro totalmente en vivo y gratis por Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes por la página web y su app.

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México vs Australia: Partido clave para Javier Aguirre previo a dar la lista final

El México vs Australia es la última prueba de Javier Aguirre previo a dar la lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El evento será clave pues el entrenador aseguró que no tiene dudas sobre los futbolistas que estarán en la lista final de la convocatoria, por lo que para el encuentro podría salir con parte del once inicial que tiene considerado para el partido de la inauguración.