HORA EXACTA para ver el Rayados de Monterrey vs Bravos de Juárez, por la Jornada 4 del Apertura 2026

Este sábado 15 de agosto vuelve la actividad del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, luego del parón por la Leagues Cup 2026, con el enfrentamiento entre los Rayados de Monterrey y los Bravos de Juárez en la cancha del Estadio BBVA.

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Rayados de Monterrey vs Bravos de Juárez: Hora exacta del partido de la Jornada 4

Los Rayados de Monterrey buscarán aprovechar el mal arranque de torneo que han tenido los Bravos de Juárez y sumar una nueva victoria que les permita escalar a los primeros puestos de la clasificación del Apertura 2026.

Y es que los fronterizos no han podido ganar en sus tres primeros partidos del campeonato y su visita al Gigante de Acero luce sumamente complicada ya que nunca han podido ganar y su mejor resultado es un empate a un gol en el ya lejano Clausura 2020.

Además, los dirigidos por Matías Almeyda tendrán la presión sobre sus hombros al buscar una victoria frente a una de las aficiones más exigentes de la Liga BBVA MX que no permitirá un descalabro ante un rival que han dominado.

Rayados de Monterrey y Bravos de Juárez se enfrentan este sábado 15 de agosto en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León.

Rayados vs Bravos de Juárez

Estadio: BBVA

Hora: 19:10

Jornada 4 del Apertura 2026

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