Juegos GRATIS que TV Azteca transmitirá HOY sábado 15 de agosto de la Jornada 4 del Apertura 2026

Finalmente este sábado 15 de agosto vuelve la actividad del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, luego del parón por la Leagues Cup 2026, con el enfrentamiento entre el Atlante y el Toluca que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes completamente gratis.

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TV Azteca transmitirá el Atlante vs Toluca

El Atlante está de regreso en la Liga BBVA MX y este sábado 15 de agosto se enfrenta al Toluca en la cancha del Estadio Azteca en donde buscará mantener su buen arranque de campaña ante uno de los equipos más dominantes de los últimos años.

En el banquillo estarán frente a frente Miguel 'Piojo' Herrera y Antonio 'Turco' Mohamed, dos excompañeros en Toros Neza que ahora se verán las caras como entrenadores.

El partido que marca el inicio de la Jornada 4 del Apertura 2026 tendrá la narración estelar de Christian Martinoli y el análisis de Luis Garcías, Luis Roberto Alves 'Zague' y en cancha Omar Villarreal Villalvazo 'Villa Villa' compartirá todos los detalles de lo que ocurra en el partido.

No te pierdas del Atlante vs Toluca este sábado 15 de agosto a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes de manera totalmente gratuita a partir de las 16:50 horas, tiempo del centro de México.

Atlante vs Toluca

Estadio Azteca

Sábado 15 de agosto

Hora: 16:50

Transmisión: TV Azteca

Transmisión digital: Azteca Deportes

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