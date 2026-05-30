La hora exacta para ver Toluca vs Tigres, final de la Concachampions 2026 en el Estadio Nemesio Diez

Este sábado 30 de mayo del 2026, se define al equipo campeón de la Concachampions 2025-2026 en la gran final entre Toluca vs Tigres. Aquí te decimos la hora exacta en la que se disputa la gran final.

Hora exacta para ver Toluca vs Tigres EN VIVO

En la página oficial de la competición se tiene programado que inicie el partido Toluca vs Tigres a las 18 horas tiempo del centro de México pero con el protocolo previo al inicio del partido, se esperaría que se posponga un poco el silbatazo inicial.

Una final más que estamos juntos. Un día más de portar el ROJO en cualquier lugar que estemos 👹❤️‍🔥 El apoyo de la afición que se siente durante todos los días del año y en una FINAL aún más 😈 Este amor es GRANDE. Momento de CRE3R 🫶🏻 Hoy juega el DIABLO. Hoy jugamos TODOS 🏆 pic.twitter.com/Xmt0iCjL9S — Toluca FC (@TolucaFC) May 30, 2026

La gran final de la Concachampions entre Toluca vs Tigres se va a disputar en punto de las 18:08 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Diez para que no te pierdad ningún detalle del encuentro.

Así llegan Toluca y Tigres

Toluca y Tigres fueron los dos clubes mexicanos que lograron llegar a la gran final tras un paso bastante cerrado. En el caso de Toluca, primero logró eliminar a San Diego FC en octavos de final al ganar por un marcador global de 6-3, en Cuartos vencieron a LA Galaxy en un marcador global 7-2 y para el pase a la final, en Semifinales remontó dramáticamente a LAFC luego de perder 2-1 en la ida y en la vuelta goleó 4-0 en casa.

Los Diablos llegan con una importante y destacada racha jugando de locales, lo que les puede ayudar en la gran final.

Por otra parte, Tigres logró remontar a FC Cincinnati para terminar con un marcador global 5-4,por el gol de visitante logró eliminar a Seattle Sounders con un marcador global 3-3 y venció en Semifinales a Nashville SC al ganar la ida 2-0 y la vuelta 1-0. D

Los dos equipos quedaron eliminados en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, por lo que llegan con el mismo tiempo de descanso.