Toluca vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 30 de junio, Final de Concachampions 2026; marcador online, por internet y en línea

Toluca recibe a Tigres en la Final de la Concachampions 2026. Dirigidos por Antonio Mohamed, los 'Diablos Rojos' encaran el partido con la ventaja de jugar en casa, decisión tomada debido a que el cuadro Escarlata obtuvo un mejor desempeño acumulado en el torneo que su rival.

Te puede interesar: La hora exacta para ver Toluca vs Tigres, final de la Concachampions 2026 en el Estadio Nemesio Diez

Jugando frente a su gente, Toluca llega al encuentro tras haber eliminado a LAFC en la instancia de semifinales. Por su parte, la escuadra de la UANL llega de vencer a Nashville en la ronda anterior.

Alineaciones Toluca vs Tigres

Toluca: POR CONFIRMAR.

Tigres: POR CONFIRMAR.

Te puede interesar: OFICIAL: Pumas anuncia SALIDA de su guardameta tras el Clausura 2026