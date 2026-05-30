Toluca vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 30 de junio, Final de Concachampions 2026; marcador online, por internet y en línea
Sigue todas las acciones del partido EN VIVO. Toluca recibe a Tigres en el Estadio Nemesio Diez durante la Final de la Concacaf Champions Cup 2026
Toluca recibe a Tigres en la Final de la Concachampions 2026. Dirigidos por Antonio Mohamed, los 'Diablos Rojos' encaran el partido con la ventaja de jugar en casa, decisión tomada debido a que el cuadro Escarlata obtuvo un mejor desempeño acumulado en el torneo que su rival.
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Jugando frente a su gente, Toluca llega al encuentro tras haber eliminado a LAFC en la instancia de semifinales. Por su parte, la escuadra de la UANL llega de vencer a Nashville en la ronda anterior.
Alineaciones Toluca vs Tigres
Toluca: POR CONFIRMAR.
Tigres: POR CONFIRMAR.
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