Esta es la hora LÍMITE para que se pueda jugar el Puebla vs Chivas que está aplazado por mal clima

El partido de Puebla contra Chivas de la Jornada 11 de la Liga MX que se ha aplazado por tormenta eléctrica , lluvia, mal estado de la cancha y que en conjunto hacen imposible jugar el encuentro, tendría una hora límite para disputarse este mismo viernes 26 de septiembre.

Puebla y Chivas tendrían que haber comenzado a jugar desde las 9:00 de la noche de este viernes botanero, pero una intensa tormenta que arrancó por la tarde y que se intensificó cercanas las 8:00 PM ha tenido en suspenso este encuentro del Apertura 2025.

David Medrano, analista y comentarista de Azteca Deportes ha explicado claramente que en la Liga MX están esperando buenas noticias, pero revisando el reglamento, la hora límite para jugarse el Puebla vs Chivas es a las 11:00 PM, por lo que quedan pocos minutos para que inicie, porque de acuerdo a su apunte, después de las 11:00 PM no se jugará.

Te podría interesar: Lo que tienes que saber del Mundial Sub 20 a celebrarse en Chile

SIGUE LA ESPERA

Por reglamento no se puede jugar después de las 11 pm. La Liga espera poder iniciar antes de esa hora el Puebla vs Chivas. — david medrano felix (@medranoazteca) September 27, 2025

¿Qué sucederá si se cancela el Puebla vs Chivas?

En caso de cancelación, Puebla y Chivas, además de la Liga MX tendrán que buscar una fecha para poder jugar este partido, que de momento tiene un panorama complicado por la agenda tan saturada del torneo, considerando que hay fecha FIFA en los siguientes días y el torneo ya va hacia la recta final.