deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Mundial Sub 20: Todo lo que debes saber previo al inicio de la Copa del Mundo, Chile 2025

El Mundial Sub 20 inicia este sábado 27 de septiembre en Chile, y se espera que México logre una buena participación considerando que tiene jugadores que están destacando.

mundial sub 20 en chile 2025 inicia 27 de septiembre
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Compartir

El Mundial Sub 20 arranca este sábado 27 de septiembre en Chile, en donde la Selección Mexicana tendrá actividad, enfrentando en la fase de grupos a las selecciones de Brasil, España y Marruecos, en el que parece ser el grupo de la muerte.

El Mundial Sub 20 tiene seis grupos con cuatro equipos por sector, comenzando esta Copa del Mundo en las siguientes horas y concluirá con la gran Final el domingo 19 de octubre.

En el Mundial sub 20, cuatro sedes en Chile serán las que reciban a los equipos: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

Te podría interesar: Esta es la convocatoria de México para el Mundial Sub 20

mundial sub 20 en chile 2025 inicia 27 de septiembre

Estos son los grupos del Mundial SUB 20

Te podría interesar: IA predice el lugar en el que quedará México en el el Mundial Sub 20

  • Grupo A: Chile, Japón, Egipto, Nueva Zelanda
  • Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay, Panamá
  • Grupo C: Brasil, México, Marruecos, España
  • Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina
  • Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica
  • Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega, Nigeria
mundial sub 20 en chile 2025 inicia 27 de septiembre

Estos son los partidos y fechas de México en el Mundial sub 20

  • Domingo 28 de septiembre México vs Brasil 17:00 (hora CDMX) Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos – Santiago
  • Miércoles 1 de octubre México vs España 14:00 (hora CDMX) Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos – Santiago
  • Sábado 4 de octubre México vs Marruecos 14:00 (hora CDMX) Estadio Elías Figueroa Brander – Valparaíso

Te podría interesar: Este es el jugador más caro de México para el Mundial Sub 20

Esta es la convocatoria de México para el Mundial Sub 20

Porteros

  • Pablo Lara (Pumas)
  • Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)
  • Juan Liceaga (Tapatío)

Defensas

  • Everardo López (Toluca)
  • Jaziel Mendoza (Cruz Azul)
  • Diego Ochoa (FC Juárez)
  • Rodrigo Pachuca (Puebla)
  • César Bustos (Rayados)

Medios

  • Diego Sánchez (Tigres)
  • Obed Vargas (Seattle Sounders)
  • César Garza (Dundee)
  • Iker Fimbres (Rayados)
  • Elías Montiel (Pachuca)
  • Alexéi Domínguez (Pachuca)
  • Amaury Morales (Cruz Azul)

Delanteros

  • Yael Padilla (Chivas)
  • Gilberto Mora (Tijuana)
  • Oswaldo Virgen (Toluca)
  • Mateo Levy (Cruz Azul)
  • Tahiel Jiménez (Santos Laguna)
  • Hugo Camberos (Chivas)
mundial sub 20 en chile 2025 inicia 27 de septiembre

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×