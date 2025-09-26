Mundial Sub 20: Todo lo que debes saber previo al inicio de la Copa del Mundo, Chile 2025
El Mundial Sub 20 inicia este sábado 27 de septiembre en Chile, y se espera que México logre una buena participación considerando que tiene jugadores que están destacando.
El Mundial Sub 20 arranca este sábado 27 de septiembre en Chile, en donde la Selección Mexicana tendrá actividad, enfrentando en la fase de grupos a las selecciones de Brasil, España y Marruecos, en el que parece ser el grupo de la muerte.
El Mundial Sub 20 tiene seis grupos con cuatro equipos por sector, comenzando esta Copa del Mundo en las siguientes horas y concluirá con la gran Final el domingo 19 de octubre.
En el Mundial sub 20, cuatro sedes en Chile serán las que reciban a los equipos: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.
Te podría interesar: Esta es la convocatoria de México para el Mundial Sub 20
Estos son los grupos del Mundial SUB 20
Te podría interesar: IA predice el lugar en el que quedará México en el el Mundial Sub 20
- Grupo A: Chile, Japón, Egipto, Nueva Zelanda
- Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay, Panamá
- Grupo C: Brasil, México, Marruecos, España
- Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina
- Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica
- Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega, Nigeria
Estos son los partidos y fechas de México en el Mundial sub 20
- Domingo 28 de septiembre México vs Brasil 17:00 (hora CDMX) Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos – Santiago
- Miércoles 1 de octubre México vs España 14:00 (hora CDMX) Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos – Santiago
- Sábado 4 de octubre México vs Marruecos 14:00 (hora CDMX) Estadio Elías Figueroa Brander – Valparaíso
Te podría interesar: Este es el jugador más caro de México para el Mundial Sub 20
Esta es la convocatoria de México para el Mundial Sub 20
Porteros
- Pablo Lara (Pumas)
- Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)
- Juan Liceaga (Tapatío)
Defensas
- Everardo López (Toluca)
- Jaziel Mendoza (Cruz Azul)
- Diego Ochoa (FC Juárez)
- Rodrigo Pachuca (Puebla)
- César Bustos (Rayados)
Medios
- Diego Sánchez (Tigres)
- Obed Vargas (Seattle Sounders)
- César Garza (Dundee)
- Iker Fimbres (Rayados)
- Elías Montiel (Pachuca)
- Alexéi Domínguez (Pachuca)
- Amaury Morales (Cruz Azul)
Delanteros
- Yael Padilla (Chivas)
- Gilberto Mora (Tijuana)
- Oswaldo Virgen (Toluca)
- Mateo Levy (Cruz Azul)
- Tahiel Jiménez (Santos Laguna)
- Hugo Camberos (Chivas)