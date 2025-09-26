Mundial Sub 20: Todo lo que debes saber previo al inicio de la Copa del Mundo, Chile 2025

El Mundial Sub 20 arranca este sábado 27 de septiembre en Chile, en donde la Selección Mexicana tendrá actividad, enfrentando en la fase de grupos a las selecciones de Brasil, España y Marruecos, en el que parece ser el grupo de la muerte.

El Mundial Sub 20 tiene seis grupos con cuatro equipos por sector, comenzando esta Copa del Mundo en las siguientes horas y concluirá con la gran Final el domingo 19 de octubre.

En el Mundial sub 20, cuatro sedes en Chile serán las que reciban a los equipos: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

Estos son los grupos del Mundial SUB 20

Grupo A: Chile, Japón, Egipto, Nueva Zelanda

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay, Panamá

Grupo C: Brasil, México, Marruecos, España

Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega, Nigeria

Estos son los partidos y fechas de México en el Mundial sub 20

Domingo 28 de septiembre México vs Brasil 17:00 (hora CDMX) Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos – Santiago

Miércoles 1 de octubre México vs España 14:00 (hora CDMX) Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos – Santiago

Sábado 4 de octubre México vs Marruecos 14:00 (hora CDMX) Estadio Elías Figueroa Brander – Valparaíso



Esta es la convocatoria de México para el Mundial Sub 20

Porteros

Pablo Lara (Pumas)

Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)

Juan Liceaga (Tapatío)

Defensas

Everardo López (Toluca)

Jaziel Mendoza (Cruz Azul)

Diego Ochoa (FC Juárez)

Rodrigo Pachuca (Puebla)

César Bustos (Rayados)

Medios

Diego Sánchez (Tigres)

Obed Vargas (Seattle Sounders)

César Garza (Dundee)

Iker Fimbres (Rayados)

Elías Montiel (Pachuca)

Alexéi Domínguez (Pachuca)

Amaury Morales (Cruz Azul)

Delanteros