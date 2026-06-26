HORARIO EXACTO para ver el Senegal vs Irak partido definitivo del Grupo I en el Mundial 2026

Este viernes 26 de junio, el Estadio de Toronto en Canadá abrirá sus puertas para un enfrentamiento de vida o muerte. En punto de las 13:00 horas (tiempo del Centro de México), las selecciones de Irak y Senegal disputarán la tercera y última jornada del Grupo I del Mundial 2026, en un partido donde las matemáticas exigen una hazaña y el orgullo no es negociable.

Te puede intersar: Senegal vs Irak EN VIVO: Ver GRATIS y ONLINE el resultado de la transmisión HOY viernes 26 de junio, partido del Grupo I del Mundial 2026; marcador y goles por internet

Un grupo dominado por gigantes El camino para ambas escuadras ha sido sumamente complicado, llegando a esta última fecha con sus casilleros de puntos en cero. El sector ha tenido como dueños absolutos a Francia y Noruega, quienes ya tienen su boleto asegurado a la siguiente ronda:



El camino de Senegal: Los africanos han mostrado chispazos al ataque, pero su fragilidad defensiva les costó derrotas de 3-1 ante los franceses y un apretado 3-2 contra los nórdicos.

Los africanos han mostrado chispazos al ataque, pero su fragilidad defensiva les costó derrotas de 3-1 ante los franceses y un apretado 3-2 contra los nórdicos. El camino de Irak: El equipo asiático ha sufrido para contener a sus rivales, acumulando siete goles en contra tras caer 4-1 frente a Noruega y 3-0 contra Francia.

¿Qué necesitan para avanzar?

La misión de llegar a los dieciseisavos de final requiere un auténtico milagro. Ninguno tiene margen de error: el equipo que resulte vencedor está obligado a conseguir una victoria por goleada si quiere mantener viva la esperanza de clasificar como uno de los mejores terceros lugares del torneo. El empate los elimina a ambos automáticamente.

Más allá de los números Aunque la clasificación pende de un hilo muy fino, el encuentro tiene un peso histórico enorme. Senegal saldrá a la cancha con la misión de limpiar su imagen y evitar despedirse del torneo con las manos vacías. Por su parte, Irak saltará al terreno de juego impulsado por un sueño monumental: conseguir la primera victoria de toda su historia en una Copa del Mundo.

Te puede interesar: Noruega vs Francia EN VIVO: Ver GRATIS y ONLINE el resultado de la transmisión HOY viernes 26 de junio, partido del Grupo I del Mundial 2026™; marcador y goles por internet

HORARIO EXACTO Senegal vs Irak

El partido del Grupo I se jugará en la cancha del Estadio de Toronto; podrás seguir las mejores acciones minuto a minuto mediante el sitio de Azteca Deportes, en punto de las 13:00 horas (hora del centro de México).

Te puede intersar: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Uruguay vs España, partido final del Grupo H del Mundial 2026 de Federico Valverde vs Lamine Yamal