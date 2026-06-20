HORARIO para ver el Túnez vs Japón desde el Estadio Monterrey, Grupo F del Mundial 2026

El encuentro entre Túnez y Japón, correspondiente al Grupo F del Mundial 2026, se jugará este sábado 20 de junio a las 22:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Monterrey.

Este duelo marca un hito histórico para la FIFA, ya que representa el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo desde su primera edición en 1930.

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Ambas selecciones llegan con realidades opuestas tras disputar la primera jornada de la fase de grupos. Japón se presenta con confianza y solidez táctica luego de rescatar un valioso empate 2-2 frente a los Países Bajos, gracias a las anotaciones de Daichi Kamada y Keito Nakamura. Este punto conseguido ante un rival europeo fuerte mantiene intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Por el contrario, Túnez se encuentra en una situación crítica y llega con la obligación absoluta de ganar. Las "Águilas de Cartago" cayeron goleadas por un contundente 5-1 ante Suecia en su debut mundialista. El equipo africano necesita sumar los tres puntos de manera urgente; una derrota o un empate los dejaría prácticamente eliminados de la competencia.

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