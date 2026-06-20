“Ochoa va a jugar el miércoles": David Medrano predice la alineación de México para enfrentar a República Checa en el Mundial 2026

La Selección Mexicana afina los últimos detalles para cerrar su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo nacional enfrentará a República Checa este miércoles 24 de junio de 2026, en un escenario donde ya tienen asegurado su pase a la siguiente ronda.

Durante la reciente emisión del programa Los Protagonistas, el periodista David Medrano reveló información sobre la alineación que presentará el conjunto mexicano. De acuerdo con el reporte, Guillermo Ochoa tendrá minutos de juego de manera garantizada frente al cuadro europeo.

Medrano detalló que, aunque no tiene la certeza de si el histórico guardameta iniciará el encuentro como titular o si entrará de cambio para disputar el segundo tiempo, es un hecho que participará en el partido. Esta decisión respondería a la intención del cuerpo técnico de darle actividad a los elementos de experiencia y gestionar la carga física del plantel.

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La noticia generó reacciones inmediatas en la mesa de análisis. Los demás integrantes de Los Protagonistas mostraron su desacuerdo con la información, argumentando que no sería lo ideal mover la portería en este momento del torneo. El panel debatió sobre la importancia de mantener la base que ha funcionado y no arriesgar la inercia positiva del equipo antes de entrar a la fase de eliminación directa.

A pesar de la incredulidad de sus compañeros, el contexto del torneo respalda la posibilidad de una rotación. Al tener el boleto asegurado para la siguiente fase, hay margen de maniobra para probar variantes y dar descanso a piezas clave.

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¿Dónde ver en vivo y gratis el México vs Chequia?

Este miércoles 24 de junio se disputará el último partido de la fase de grupos de la Selección Nacional en el Mundial 2026 frente a la escuadra de República Checa. México llega a este compromiso con la tranquilidad de que ya está clasificado de manera oficial a la ronda de 16.

Podrás disfrutar de este encuentro del Mundial 2026 en vivo y totalmente gratis a través de la señal de TV Azteca. La transmisión estará disponible por televisión abierta en el Canal 7 en punto de las 19:00 (hora del centro de México). Asimismo, podrás seguir todas las acciones desde cualquier lugar mediante las plataformas digitales de Azteca Deportes, ingresando a su sitio web oficial o desde la App.

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