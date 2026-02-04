Obed Vargas lanza contundente mensaje: “Jugar en el Atlético de Madrid me acerca a mi objetivo que es jugar el Mundial”

El mediocampista mexicano Obed Vargas fue presentado hoy miércoles 4 de febrero como nuevo jugador del Atlético de Madrid y en el marco de este histórico momento el futbolista reiteró el interés que hubo del América y la estrategia por la cual también se decidió por el Atlético de Madrid.

Obed Vargas, de solo 20 años de edad fichó en recientes días por los colchoneros y en esta misma conferencia de prensa, el azteca dejó claro que es un aficionado y enamorado del equipo rojiblanco desde niño, por lo que no tuvo mucho qué pensar para lanzarse a esta aventura, recordando también que todo sucedió muy rápido.

Pero Vargas, ex del Seattle Sounders acotó que también uno de sus objetivos y sueños, es jugar la Copa Mundial de la FIFA que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá en casi cuatro meses, motivo por el que militar en España y con el Atlético es un movimiento que lo acerca más a la conquista de ese objetivo.

Las palabras de Obed Vargas sobre la Copa Mundial de la FIFA del 2026

Obed Vargas explicó que jugar en una de las mejores Ligas y estar en el Atlético es un movimiento que lo acerca a la conquista de su sueño.

"Creo que competir en el Atlético de Madrid para mí en una de las mejores Ligas del mundo, te acerca a un Mundial. Para mí es un sueño estar en ese Mundial representando a mi país México, será ahí el Mundial

"Claro es uno de mis sueños más grandes, es un anhelo y sí creo que estar aquí en Madrid me acerca más a ese objetivo".

¿Cuándo debutará Obed Vargas con el Atlético de Madrid?

Obed Vargas debutará con el Atlético de Madrid, posiblemente este jueves 5 de febrero cuando el equipo colchonero mida fuerzas ante el Real Betis en ronda de Cuartos de Final de la Copa del Rey, encuentro en el que podría haber duelo de Fidalgo ante Vargas.