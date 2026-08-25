Hormiga González destronó a Chicharito Hernández en este ranking de Chivas

Chivas cuenta con una de las canteras más importantes de la Liga BBVA MX. Futbolistas como Javier ‘Chicharito’ Hernández o Carlos Salcedo se formaron en el Guadalajara para luego emprender viaje a Europa. Armando ‘Hormiga’ González se sumó a esta lista durante el presente mercado de verano y superó con creces a sus antecesores.

El delantero de 23 años fue vendido por 12 millones de dólares (por el 80% de su carta) al Olympiacos de Grecia, convirtiéndose en la venta hacia Europa más cara de toda la historia de Chivas. La Hormiga González superó la transferencia de Chicharito Hernández hacia Manchester United y demás salidas como la de Carlos Salcedo hacia Alemania.

Las ventas más caras de Chivas hacia Europa en su historia

La venta de González por 12 millones de dólares a Grecia se coloca en el primer lugar del ranking. Chicharito aparece en segundo lugar con una suma de 10.5 millones de dólares por su venta a los Diablos Rojos en el año 2010. Finalmente, Salcedo cierra el podio con una venta de 5.9 millones de dólares en el año 2018 hacia Eintracht Frankfurt.

Chicharito Hernández al Manchester United habría costado 12,2 millones de dólares en 2025|Getty Images

En el cuarto lugar aparece Marco Fabián, quien fue vendido también al Eintracht en el año 2015 a cambio de 4.3 millones de dólares. El Top 5 lo cierra Francisco Javier “Maza” Rodríguez, futbolista que salió de Chivas hacia el PSV Eindhoven de los Países Bajos por 4.1 millones de dólares. Jugadores como Carlos “Gullit” Peña o Mateo Chávez quedaron fuera de la lista.

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Cuáles son las ventas más caras de la historia de Chivas en general

Si se contemplan también las transferencias hacia otros equipos de la Liga BBVA MX, Rodolfo Pizarro conserva el primer lugar. El mediocampista fue vendido a Rayados de Monterrey en 2018 por una cifra cercana a los 16 millones de dólares, siendo hasta hoy la operación más elevada realizada por el Guadalajara.

Armando González y Orbelín Pineda comparten el segundo escalón con transferencias que rondaron los 12 millones de dólares. La Hormiga fue adquirida por Olympiacos, mientras que el mediocampista llegó a Cruz Azul en 2018. Después aparece Jesús Orozco Chiquete, cuya operación con La Máquina fue valuada en 11 millones, seguido por Chicharito Hernández, vendido al Manchester United por aproximadamente 10.5 millones de dólares.