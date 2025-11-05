¡HISTÓRICO! “Hormiga” González igualó récord de una leyenda de la Liga MX

El Apertura 2025 se convirtió en el torneo de consolidación de una nueva estrella. Armando 'Hormiga' González, con un golazo desde los linderos del área ante Pachuca, no solo le dio a Chivas su boleto a la liguilla del certamen actual, sino que igualó un récord histórico de Javier 'Chicharito' Hernández al llegar a 11 anotaciones en la temporada.

El delantero de 23 años se convirtió así en el jugador mexicano sub-23 con más goles en un torneo corto desde 1996, marca que hasta ahora compartía la leyenda del Manchester United. Pero lo más impactante es que necesita solo una anotación más para dejar atrás incluso al actual jugador del Rebaño y de escribir su nombre en solitario en los libros de historia del futbol mexicano.

Armando lidera a Chivas de Milito

En una liga dominada por delanteros extranjeros, el surgimiento de la 'Hormiga' representa una onda de frescura a la competición. Ha relegado a figuras como Alan Pulido y al propio 'Chicharito' en la jerarquía ofensiva del Rebaño, asumiendo con madurez impropia de su edad la responsabilidad de ser el goleador titular de uno de los clubes más grandes de México.

Su gol ante los Tuzos refleja su evolución, un potente disparo de larga distancia que demuestra la confianza de un jugador destinado a romper todos los pronósticos. Además, de tener el respaldo de su entrenador, Gabriel Milito quien ha puesto su confianza en él.

Armando va por más

Con Chivas ya en fase final, González tiene por delante el escenario perfecto para superar el récord y llevar a su equipo lo más lejos posible. El camino a Europa parece inevitable para un futbolista que está destacando y que parece llenar todos los requisitos para dar el siguiente paso al futbol europeo.

