Pachuca vs Chivas de Guadalajara: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 2 de noviembre, juego de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online y por internet

Solo queda un boleto directo para la Liguilla del Apertura 2025 y Pachuca vs Chivas buscan conseguirlo. Los detalles los podrás seguir en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes

Luego de que México sub 17 femenil avanzara a semifinales del Mundial , solo queda un boleto disponible para acceder de manera directa a la Liguilla varonil del torneo Apertura 2025. Pachuca vs Chivas se enfrentan en el cierre de la jornada 16 y ambos equipos buscan hacerse de ese puesto, por lo que esta noche saldran chispas en el Estadio Hidalgo con el enfrentamiento. Los detalles del resultado partido los podrás disfrutar en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes

