Cruz Azul tendrá un refuerzo de locura para el Clausura 2026: es uno de los más esperados

Cruz Azul es el único líder del Apertura 2025 de momento, pero eso no le impide a la directiva seguir trabajando en el armado del equipo de cara al Clausura 2026. Mientras Nicolás Larcamón espera por los cuartos de final de la Liguilla de la Liga BBVA MX , los altos mandos del club cementero saben que contarán con un nuevo futbolista una vez finalice el torneo existente.

Cruz Azul tendrá el regreso de Samuel Espinosa

Ya está confirmado que Samuel Espinosa, delantero que emocionó a la afición de Cruz Azul tras haber subido del equipo de Lagunas a la Sub-23, regresará al primer equipo luego del 31 de diciembre de 2025. El atacante de apenas 22 años deberá volver de su préstamo desde Mazatlán, equipo al que fue cedido a principios de año sin opción de compra. Por otro lado, La Máquina enfrentaría a poderoso rival durante la fecha FIFA de noviembre .

Mazatlán FC Samuel Espinosa regresará a Cruz Azul en 2026

Con un promedio goleador de 0.98, Espinosa llamó la atención de todos los aficionados de Cruz Azul, pero la presencia de jugadores como Ángel Sepúlveda, Giorgos Giakoumakis y Gabriel Fernández, le impidió ganarse un lugar en el ataque cementero. Por esta razón, Larcamón tomó la decisión de dejarlo ir a préstamo para foguearse en un equipo de Primera División de la Liga BBVA MX.

Espinosa no tuvo el mejor paso por Mazatlán

A pesar de que llegó a Sinaloa con la intención de sumar minutos en la Liga BBVA MX, Espinosa solamente fue convocado a un solo partido del primer equipo. Resulta que durante todo el año jugó para el equipo Sub-21 de Mazatlán. Es por esta razón que, a día de hoy, su continuidad en Cruz Azul no está asegurada, pues podría volver a ser cedido de cara al Clausura 2026.

Espinosa regresará a Cruz Azul en 2026

El préstamo con los Cañoneros vence el próximo 31 de diciembre de 2025, por lo que Espinosa deberá presentarse en las instalaciones de La Noria a partir del 1 de enero de 2026. Actualmente, Cruz Azul cuenta con dos delanteros de jerarquía como lo son Ángel Sepúlveda y el ‘Toro’ Fernández, por lo que Espinosa podría ejercer como tercer delantero. Sin embargo, es una decisión que deberá tomar Larcamón y su cuerpo técnico.