Esto es lo último que se sabe sobre la posible salida de la Hormiga González de Chivas

La Copa Mundial de la FIFA 2026 trajo consigo el debut de Armando, la Hormiga González, en uno de los eventos deportivos más importantes que existen; sin embargo, es una realidad que el jugador de Chivas tuvo menos minutos de los que en un principio tenía planeados.

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A pesar de ello, es un hecho que el actual delantero de Chivas es uno de los elementos que más interés han generado en el futbol del viejo continente no solo por su cuota goleadora, sino también por su edad y las características físicas que tiene como atacante nominal.

¿La Hormiga González saldrá de Chivas en este mercado de fichajes?

Armando González anotó 24 dianas en el último año dentro del futbol mexicano, mismos que se distribuyeron en los dos torneos anteriores. Por tal motivo, era de esperarse que las posibilidades de dejar a Chivas una vez culminara la Copa Mundial de la fifa 2026 aumentaran.

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Bajo este contexto, fue hace unos días cuando el periodista César Luis Merlo quien aseguró que lo más probable es que Armando González se mantenga en Verde Valle al menos una temporada más, por lo que su posible salida a Europa podría darse a finales de este año o, bien, mediados del 2027.

Cabe mencionar que una de las razones por las cuales la Hormiga se mantendría en Chivas deriva de su elevada cláusula de rescisión, la cual asciende a los 15 millones de euros para el futbol europeo y a los 18 millones para el balompié mexicano, una cifra por demás llamativa para los estándares aztecas.

¿Armando González será el delantero de la Selección Mexicana de Rafael Márquez?

Considerando que Raúl Jiménez ya tiene 35 años de edad y que Santiago Giménez no atraviesa por su mejor momento futbolístico, todo haría indicar que Armando González podría ser el centro delantero titular en el proceso de Rafael Márquez con la Selección Mexicana.