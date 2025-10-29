Todos los campeones de goleo que ha tenido Chivas en la historia ¿podrá la Hormiga unirse a esa selecta lista?

En más de 80 años de historia en la Primera División mexicana, Chivas, solo ha tenido seis campeones de goleo individuales. Una lista exclusiva de romperredes que ha marcado épocas en el Rebaño Sagrado.

Te puede interesar: La estrategia de alto impacto que tiene Cruz Azul para reforzar su plantilla: movimientos inéditos

Ahora, en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX , Armando "La Hormiga" González está en la pelea por unirse a ese grupo selecto como el séptimo en la historia rojiblanca. Con 10 goles en su cuenta, el delantero tapatío se encuentra a solo uno de los líderes: Paulinho de Toluca y Joao Pedro de Atlético San Luis, ambos con 11 anotaciones.

Le restan dos jornadas cruciales: ante Pachuca y contra Rayados de Monterrey, para intentar coronarse y romper una sequía de seis años sin un monarca goleador en el Guadalajara.

Resumen del partido: Tigres 2 - 0 Xolos | Jornada 15 | Apertura 2025

Los campeones de goleo con Chivas

1. Adalberto "Dumbo" López (1954): El primer campeón de goleo en la historia del Guadalajara. En la temporada 1953-54, el delantero anotó 21 goles.

2. Crescencio "Mellone" Gutiérrez (1956-57): Cinco años después de López, Gutiérrez se proclamó monarca con 19 anotaciones. Su potencia y precisión en el área lo convirtieron en un referente de la época, contribuyendo a la solidez ofensiva de Chivas en los años 50.

3. Salvador "Chava" Reyes (1961-62): El más emblemático de todos, parte de la era del Campeonísimo. Reyes marcó 21 goles en esa campaña, liderando el ataque de un equipo que dominaba el fútbol mexicano.

4. Omar Bravo (Clausura 2007): El primero en la era de los torneos cortos. El mochiteco rompió una sequía de 45 años sin campeón de goleo para Chivas, al anotar 11 veces. "Estudiaba mucho sus goles en fuerzas básicas, me lo ponían y me decían: estudia mucho a Omar Bravo, estudia a Bravo", reveló la Hormiga González en una entrevista con Azteca Deportes a inicios de 2024.

5. Javier "Chicharito" Hernández (Bicentenario 2010): Un joven canterano que explotó con 10 goles antes de emigrar al Manchester United y convertirse en una estrella global. "Esa competencia que siento me hace crecer cada día, no solo competir, aprender de ellos, los movimientos que ayuda Javier a corregir", comentó Hormiga sobre Chicharito en una entrevista de octubre de este año con Azteca Deportes.

6. Alan Pulido (Apertura 2019): El más reciente, quien se consagró con 12 anotaciones, logradas con un doblete en la última jornada. "Pulido que la verdad cubre el balón muy bien y sabe desmarcarse fuera del área", dijo Hormiga.

¿Podrá Armando González inscribir su nombre en esta lista selecta?

Te puede interesar: Jugó en dos Ligas de Europa top, disputó Mundiales y ahora anuncia su retiro: "Hoy cierro el ciclo"