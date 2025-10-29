La estrategia de alto impacto que tiene Cruz Azul para reforzar su plantilla: movimientos inéditos

Cruz Azul comenzó a reforzar su plantilla de cara el Clausura 2026 y los torneos venideros con la renovación de contratos de varios de sus jugadores que son considerados emblemas, a fin de conformar un equipo de época que logre conquistar varios campeonatos y generar un alto impacto en los aficionados, que hasta el momento se ha logrado con la obtención de la Concachampions 2025 tras golear a Vancouver Whitecaps en la Gran Final .

La directiva de la Máquina hizo un movimiento inédito al renovarle contrato a Jorge Sánchez hasta junio de 2028, un año más de lo que se tenía contemplado, y con una cláusula de rescisión alta , a fin de brindarlo si es que un equipo de la Liga BBVA MX o del extranjero lo quiere fichar, ya que puede ser uno de los elegidos por Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Club de Futbol Cruz Azul La Máquina hizo grandes movimientos al renovarle contrato a 7 futbolistas de la plantilla

El conjunto de la Noria hasta el momento le ha renovado sus contratos a 7 jugadores, los cuales forman parte de 11 titular de Nicolás Larcamón. Estos son los futbolistas que estarán buen rato en las filas de Cruz Azul:



Jorge Sánchez – firmó hasta junio de 2028

Carlos Rotondi – contrato hasta verano de 2028

Ángel Sepúlveda – diciembre de 2026

Carlos Rodríguez – diciembre de 2029

Lorenzo Faravelli – diciembre de 2026

Gonzalo Piovi – diciembre de 2028

Erik Lira – junio de 2029

Los próximos movimientos inéditos que planea Cruz Azul

Cruz Azul tiene en la lista renovarle contrato a 2 jugadores más, los cuales han destacado en este Apertura 2025, como lo son Gabriel “Toro” Fernández e Ignacio Rivero, quienes terminan contrato en junio de 2026.

El delantero ha sido la gran relevación de la Máquina, pues previo al Apertura 2025 lo tenía relegado en la Sub-21 y con medio pie afuera de la institución, pero un sinfín de circunstancias obligaron a Nicolás Larcamón a integrarlo y ahora suma 5 goles.

CHARLY RENOVADO 💙



Nuestro 19 portará este escudo por varios años más.



En tanto, “Nacho” es un baluarte del club y el último jugador de la plantilla que levantó el noveno título de la Liga BBVA MX que se le había negado a la institución durante más de 23 años. El uruguayo suma 2 goles en 14 partidos disputados durante el Apertura 2025.

Los posibles nuevos refuerzos de Cruz Azul

Cruz Azul irá por un centro delantero en el siguiente mercado de fichajes, pues previo al Apertura 2025 estuvieron en búsqueda de uno, pero al final las negociaciones no llegaron a ningún puerto. De acuerdo con información de César Luis Merlo, uno de los prospectos es Miguel Borja, quien termina contrato con River Plate en diciembre de este año, pero el colombiano también es pretendido por América.