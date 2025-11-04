La “Hormiga” podría hacer historia en la Liga MX y entrar a una lista privilegiada

El nombre de Armando "Hormiga" González se ha afianzado con fuerza en el cierre del Apertura 2025. Con 11 goles, el delantero de Chivas llega a la última jornada empatado en la cima de la tabla de goleo junto con Joao Pedro del Atlético de San Luis y Paulinho de Toluca, que compiten en una emocionante batalla por el campeonato individual que definirá su temporada de revelación.

El duelo ante Monterrey en la última jornada representará más que un simple partido, será la oportunidad para que la "Hormiga" se convierta en el octavo mexicano en ganar el título de máximo goleador en el siglo XXI, uniéndose a una lista exclusiva donde figuran leyendas como Jared Borgetti, Omar Bravo y Javier 'Chicharito' Hernández.

Armando González sería el octavos mexicano en el Siglo XXI

Si lo consigue, sería el cuarto jugador del Rebaño Sagrado en lograrlo este siglo, después de Bravo en 2007, Hernández en 2010 y Uriel Antuna recientemente el año pasado. Una hazaña que consolidaría su explosión definitiva y lo proyectaría como la gran esperanza goleadora del cuadro tapatío de cara a la recta decisiva del futbol mexicano.

La competencia no será fácil. Joao Pedro enfrentará a Tigres, mientras Paulinho medirá fuerzas con el América, ambos con sus clubes en busca del liderato. Por lo que cualquier desliz podría ser decisivo en esta carrera que se define por detalles.

Para González, anotar ante los Rayados no solo significaría un título individual, sino la confirmación de que México sigue produciendo delanteros de calidad para competir. En un torneo dominado por extranjeros en la lucha goleadora, su posible triunfo enviaría un mensaje contundente sobre el talento nacional.

