¡COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS! José Juan Macías llega a una GRAN cantidad de goles en el Apertura 2025

José Juan Macías llegó a cuatro goles en el Apertura 2025 tras anotar en el triunfo de Pumas sobre Tijuana (4-1), una diana que reafirma el repunte goleador del delantero en su nuevo ciclo con la institución universitaria. El tanto de Macías, anotado de cabeza tras un centro bien ejecutado, abrió el marcador y fue fundamental para que los auriazules cortaran una mala racha y recuperaran aire en la pelea por el Play-In.

¿Desde qué torneo José Juan Macías no anotaba 4 goles?

La estadística cobra mayor significado cuando se revisa la trayectoria reciente del atacante: alcanzar cuatro tantos en un mismo torneo es un registro que no había vuelto a conseguir desde su etapa en Guadalajara durante el Clausura 2022, según los registros de su carrera. Ese antecedente subraya que el presente Apertura 2025 supone para Macías una oportunidad de reivindicarse tras meses marcados por altibajos y lesiones.

La importancia del gol de José Juan Macías contra Tijuana

En el Olímpico Universitario, la anotación de Macías, la cual fue producto de un buen timing en el juego aéreo, fue la muestra de un jugador que empieza a encontrar ritmo y confianza dentro del área. Más allá del valor numérico del gol, el delantero mostró movilidad, lectura de juego y capacidad para aprovechar una ocasión clara, atributos que le pueden permitir mantener la regularidad en las próximas fechas.

El gol además tiene impacto colectivo: la victoria 4-1 mantiene a Pumas con vida en la lucha por el repechaje y devuelve ilusión al plantel y a la afición de cara a la última jornada del Apertura 2025.

En definitiva, el cuarto tanto de José Juan Macías no sólo es una cifra estadística, sino la materialización de un proceso de retorno: recuperar confianza, acumular minutos y convertirse en una alternativa ofensiva consistente para Pumas en la recta final del torneo. Si mantiene la continuidad, Macías podría convertir este repunte individual en un aporte decisivo para las aspiraciones colectivas del equipo.

