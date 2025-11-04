¿Qué necesita Tigres para terminar como líder del Apertura 2025?

El empate 1-1 en el Clásico Regio dejó a Tigres aún con vida en la lucha por el liderato general del Apertura 2025. El cuadro felino, actualmente ocupan la cuarta posición con 33 puntos, dependen de una combinación específica de resultados en la última jornada para terminar en la cima de la tabla.

Esto necesita Tigres

El camino hacia el primer puesto exige tres condiciones simultáneas: primero, Tigres debe vencer al Atlético de San Luis como local; segundo, Cruz Azul no puede ganar ante Mazatlán y tercero, el duelo entre Toluca y América debe terminar en empate.

¡Sin margen de error! 👀⚽



Así queda la tabla del Apertura 2025 después de la Jornada 16, mucho por definir en la parte alta.



La Liguilla tendría un par de clásicos, pero mucho puede cambiar todavía. pic.twitter.com/EW2t2KZ98w — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 3, 2025

Si se cumplen estos escenarios, los dirigidos por Guido Pizarro igualarían a la Máquina Cementera con 36 unidades, pero los superarían por diferencia de goles. Actualmente, Tigres cuenta con +17, mientras Cruz Azul tiene +13, lo que convierte a este factor en un posible desempate definitivo.

El panorama resulta complejo pero alcanzable. Toluca y América, que luchan igualmente por el liderato de la fase regular, podrían conformarse con un punto en su enfrentamiento directo. Cruz Azul, por su parte, visitará a un equipo de Mazatlán que aunque ya se encuentra limitado, podría aprovechar la presión del momento y buscar despedirse de la mejor manera.

Para Tigres, esta posibilidad representa una oportunidad de oro de cara a conseguir otra estrella más. Demostraría su capacidad para aprovechar oportunidades en la recta final y le daría un impulso anímico crucial de cara a la fase eliminatoria. La última fecha promete emociones intensas en la cima de la Liga MX.

