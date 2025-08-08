Hugo Camberos le diría adiós a México porque un exChivas ya le puso el ojo: el club que lo quiere

Dennis Te Kloese, exChivas, ya le echó el ojo a Hugo Camberos para llevárselo a Países Bajos, donde actualmente trabaja como director general del Feyenoord, conjunto al que podría arribar en caso de decirle adiós a México. Conoce al otro equipo de Holanda que también quiere a la nueva joya del Guadalajara .

Te Kloese estuvo en dos etapas en Chivas como director de visorías y presidente deportivo. Por ello, conoce las entrañas del club y de cómo trabajan las Fuerzas Básicas para sacar jugadores de calidad, tal es el caso de Hugo, a quien se robaría para llevarlo al viejo continente. El Rebaño se negó a cambiar este jugador, a pesar de que recibió jugosa oferta por él .

@camberos.58 Hugo Camberos sería llevado a Europa con ayuda de Dennis Te Kloese, exChivas

En el programa de radio La de Ocho se dio a conocer esta noticia, pues el periodista de TV Azteca Deportes, David Medrano Félix y su compañero Raymundo González, detallaron que Dennis podría influir en el pase de Camberos al futbol europeo, pues ya trabaja junto a Matías Bunge, su agente.

“Tiene buenos contactos Matías y sobre todo con Dennis Te Kloese. Hicieron buen bussines cuando estuvieron en Selección [Mexicana]”, agregó Medrano Félix. Por ello, no se descarta que Hugo salga en este mercado de fichajes al Feyenoord, en búsqueda de seguir los pasos de Santiago Gimenez, quien estuvo en el club de Países Bajos para después fichar con el AC Milan.

¿Quién es Dennis Te Kloese, exChivas que se quiere llevar a Hugo Camberos de México?

Dennis Te Kloese es un exfutbolista neerlandés que después del retiro optó por puestos directivos. Llegó a México en 2003 para ser director de visorías del Rebaño Sagrado hasta 2005, pues se fue a Estados Unidos a ocupar el cargo de director deportivo de Chivas USA.

@dennistekloese Dennis Te Kloese es actualmente director general del Feyennord, equipo al que puede llegar Hugo Camberos

Posteriormente, Dennis regresó a México, pero esta vez con Tigres para ocupar el puesto de director de Fuerzas Básicas. Su gran momento llegaría en 2012 cuando fue coordinador general de selecciones menores de la Federación Mexicana de Futbol, cargo que ocupó en 2 etapas, pues en ese inter regresó a Chivas como presidente deportivo.

Ahora, Te Kloese funge como director general del Feyenoord, pese a que en recientes meses le propusieron el puesto de presidente deportivo de Chivas tras la salida de Fernando Hierro, cargo que rechazó por mantenerse en su país.