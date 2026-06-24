👑🇲🇽 ¡Hugo Sánchez Pisa el Campo y Desata la Ovación Antes del México vs Chequia!

¡Aparece una leyenda del fútbol mexicano! 👑⚽🇲🇽

Hugo Sánchez salta al terreno de juego previo al enfrentamiento entre México y Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La presencia del histórico goleador y referente del fútbol mexicano provocó una gran reacción entre los aficionados que llenaron el estadio.

