👑🇲🇽 ¡Hugo Sánchez Pisa el Campo y Desata la Ovación Antes del México vs Chequia!
La leyenda del fútbol mexicano ya está presente. 👑🇲🇽 Hugo Sánchez pisa el terreno de juego en la previa del México vs Chequia y recibe el reconocimiento de la afición. Uno de los máximos ídolos del fútbol mexicano se roba los reflectores antes de un partido clave para el Tri en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¡Aparece una leyenda del fútbol mexicano! 👑⚽🇲🇽
Hugo Sánchez salta al terreno de juego previo al enfrentamiento entre México y Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La presencia del histórico goleador y referente del fútbol mexicano provocó una gran reacción entre los aficionados que llenaron el estadio.